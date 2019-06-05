Альфа-банк запустил онлайн-сервис «Светофор» для проверки рисков по операциям

Альфа-банк запустил сервис «Светофор» (онлайн-индикаторы рисков). Корпоративные клиенты банка могут в наглядной форме оценить риски своих операций с точки зрения требований законодательства.

Оценка осуществляется по пяти критериям: доля налоговых платежей; соотношение операций с НДС и без НДС; объемы снятия наличных; объемы переводов на счета физических лиц; размер остатка по счету.

О результате проверки, а также о выявленных признаках нарушений клиенту просигнализируют цветовые индикаторы уровня риска.

Зеленый свет – «риски по критериям отсутствуют», желтый – «обратите внимание на следующие признаки», красный – «высокий риск нарушения требований закона».

Одновременно с сигналами «светофора» клиент получает краткие разъяснения – какие требования закона действуют в отношении той или иной категории операций, каковы признаки нарушения и как минимизировать риски.

Сервис «Светофор» предоставляется в новой версии интернет-банка для корпоративных клиентов. Он обеспечивает автоматический мониторинг операций компании, позволяя в комплексе оценить соответствие деятельности бизнеса требованиям регулятора, и в случае высокого уровня рисков заблаговременно, не дожидаясь применения ограничений, скорректировать показатели до приемлемого уровня («зеленого сигнала»).

«В последние годы происходит много законодательных изменений, направленных на усиление налогового и финансового контроля. Обратная связь от клиентов МСБ показывает, что они недостаточно четко представляют требования закона и регулятора Банка России. Это приводит к тому, что зачастую добросовестные компании проводят сомнительные с точки зрения регулятора операции, подвергая рискам свой бизнес и репутацию.

Данный сервис наглядно и доступно объясняет требования регулятора, защищая бизнес добросовестных клиентов и сохраняя их лояльность», — сказал руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-банка Денис Осин.

Стоимость услуги зависит от выбранного тарифа и составит не более 240 руб. в месяц.