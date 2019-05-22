«Диасофт» стал партнером МКБ в проекте автоматизации процессов депозитарного учета

«Московский кредитный банк» (МКБ) реализует программу проектов по автоматизации процессов депозитарного учета. Совместно с компанией «Диасофт» МКБ завершил несколько крупных проектов, связанных с исполнением законодательства в части депозитарной деятельности и с работой в международной расчетной системе Euroclear.

Запуск программы проектов по автоматизации процессов депозитарного учета обусловлен стратегией банка по поддержанию высоких темпов роста бизнеса при сохранении его эффективности. Работы по автоматизации процессов депозитарной деятельности позволяют МКБ минимизировать регуляторные риски, сосредоточившись на развитии. Технологическим партнером МКБ по реализации программы проектов стала команда «Диасофт».

«Диасофт» поддержал МКБ в части исполнения требований Положения Банка России №503-П и № 542-П, касающихся осуществления депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов по ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги. В ходе проекта реализован функционал по раздельному учету ценных бумаг и доработки по подготовке отчетности.

В ходе поддержки реформы корпоративных действий (КД) и с учетом растущего информационного потока по КД в банке автоматизирован процесс обмена сообщениями с Национальным расчетным депозитарием (НРД) через файловый шлюз. В решении «Депозитарий» системы Diasoft FA# Beans поддерживается учет основных видов корпоративных действий с ценными бумагами.

Компания «Диасофт» содействовала МКБ в решении задачи автоматизации расчетов по ценным бумагам в международных расчетных системах Euroclear, Clearstream. Проект реализован в рекордные полтора месяца. В ходе проекта в банке внедрен компонент «Сообщения SWIFT по ценным бумагам» продукта Diasoft FA# Beans, Депозитарий. В результате автоматизирован электронный документооборот на основе сообщений об операциях с ценными бумагами 5-й категории стандарта ISO 15022.

Партнеры продолжают реализовывать доработки внедренного функционала, исходя из потребностей МКБ, а также обсуждают планы по расширению сотрудничества в области автоматизации других направлений деятельности банка.

«В банке в течение нескольких лет успешно эксплуатируется решение компании «Диасофт» по автоматизации депозитарной деятельности линейки Diasoft FA# Beans, поэтому мы рассчитываем на помощь партнера, когда требуется автоматизация новых или актуализация действующих бизнес-процессов. Совместными усилиями мы уже добились значительной степени автоматизации внутренних процессов Депозитария и успешно подготовились к новым требованиям законодательства», – отметила руководитель Депозитария Департамента бухгалтерского учета и налогообложения МКБ Ольга Сванидзе.