Банк Зенит запустил сервис онлайн-инкассации для ритейла

Банк Зенит внедрил сервис онлайн-инкассации в сети обувного ритейлера «БашМаг» с применением автоматизированных депозитных машин Moniron ADM 9. Проект был реализован в результате совместной работы специалистов Банка Зенит, сети магазинов «БашМаг», компании Profindustry и группы компаний «Ланит».

Онлайн-инкассация обеспечивает зачисление средств на расчетный счет компании в режиме онлайн, осуществляет автоматический пересчет и проверку подлинности банкнот, а также хранение наличных денег до инкассации. Сотрудники магазинов могут самостоятельно инкассировать выручку в любое удобное время, не выходя за пределы торговой точки. После внесения денег в автоматизированную депозитную машину (АДМ) ответственность за их сохранность переходит к банку. Сервис позволяет оптимизировать логистику и снизить риски, связанные с недостачей или хищением денежных средств.

Решение базируется на разработанном компанией «ЛАН АТМсервис» (входит в группу «Ланит») программном обеспечении «Авто-инкассация ритейла AVIR» для авторизации, обработки и зачислении на счет наличной выручки.

«Выручка большинства наших клиентов, работающих в сфере торговли и сервиса, накапливается в торговом зале в течение нескольких дней до инкассации. При этом обеспечить сохранность выручки – задача клиента. Подготовка к инкассации требует пересчета и упаковки банкнот в инкассаторские сумки, заполнения сопроводительных документов. Это сложно, долго и дорого. Использование новой услуги разгрузит персонал, снизит риски и ускорит зачисление средств на расчетный счет», – отметил заместитель Председателя Правления Банка Зенит Дмитрий Юрин.