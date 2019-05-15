Банк «Санкт-Петербург» присоединился к Mir Pay

Банк «Санкт-Петербург» реализовал подключение к сервису бесконтактных платежей Mir Pay. 350 тыс. держателей карт «Мир», выпущенных банком, теперь могут пользоваться сервисом национальной платежной системы «Мир» для бесконтактной оплаты покупок при помощи смартфона.

Mir Pay гарантированно поддерживается смартфонами на базе ОС Android версии не ниже 6.0, поддерживающими технологию NFC, официально произведенными для России.

Платить Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу. Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.