BestDoctor обеспечит медицинское обслуживание сотрудников Модульбанка

Компания BestDoctor обеспечит медицинское обслуживание для 1150 сотрудников Модульбанка. Доступ к медицинской помощи получат сотрудники в 58 городах присутствия банка, включая филиалы в Новосибирске, Уфе и Костроме.

В медицинскую программу Модульбанка входит широкий список медицинских услуг, в том числе стоматология, вызов врача на дом, вызов скорой помощи и при необходимости – госпитализация. Компании заключили договор о медицинском обслуживании на год. Ранее Модульбанк не включал медицинское обслуживание в социальный пакет сотрудников.

Обслуживание сотрудников Модульбанка производится по модели селф-фандинг. Это значит, что клиент оплачивает только полученные медицинские услуги. BestDoctor прогнозирует медицинские расходы компании с помощью “умного” алгоритма, который учитывает социально-демографические характеристики коллектива, локации и другие факторы.

По истечении периода обслуживания остаток средств на счете возвращается в компанию, либо переходит на следующий период. BestDoctor зарабатывает за счет фиксированной комиссии за каждого прикрепленного к сервису сотрудника.

Программа Модульбанка включает франшизу в поликлиниках и стоматологиях. Это значит, что сотрудники оплачивают часть стоимости полученной услуги — от 10%.

Франшиза помогает привить осознанное потребление медицинских услуг среди сотрудников и сэкономить до 30% общего медицинского бюджета компании. Технологическая платформа BestDoctor позволяет оптимально рассчитать соотношение расходов работодателя и сотрудника и организовать безопасную систему оплаты.