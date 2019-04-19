Клиенты НПФ Сбербанка внесли более 1 млрд рублей с помощью онлайн-платежей

НПФ Сбербанка сообщил о том, что пополнение счета онлайн стало самой популярной дистанционной услугой личного кабинета. Всего через сайт фонда на индивидуальные пенсионные счета внесено более 1 млрд руб. В 2018 г. половина всех взносов по договорам ИПП, уплаченных на сайте, прошли через настроенный в личном кабинете автоплатеж. В I квартале 2019 г. автоплатежи составили уже две трети всех онлайн-взносов.

Дистанционное пополнение личного счета стало популярным не только благодаря удобству сервиса, но и молодежи, которая значительно пополнила ряды клиентов фонда в 2018 г., Например, россияне в возрасте 25-34 лет сейчас заходят на сайт НПФ на 80% чаще, чем в мае 2018 г., а аудитория 35-44-летних за это же время выросла более чем в два раза. Люди этих возрастных групп предпочитают лично контролировать состояние своих пенсионных сбережений и поэтому активно используют все возможности онлайн-сервисов.

К началу 2019 г. НПФ Сбербанка стал первым полностью цифровым негосударственным пенсионным фондом России. Клиенты Фонда могут дистанционно воспользоваться всеми сервисами, доступными в отделении: оформить индивидуальный пенсионный план, подключить услугу автоплатеж, изменить сумму, периодичность и дату уплаты пенсионного взноса, внести изменения в свои персональные данные, получить электронную выписку по счету и т.д.

«Клиенты НПФ Сбербанка по достоинству оценили наши онлайн-сервисы, которые соответствуют всем современным стандартам функциональности, технологичности и безопасности. Об этом свидетельствуют не только количественные, но и качественные показатели: средний онлайн-взнос в два раза больше платежа, совершенного офлайн. Мы собираемся и дальше модернизировать существующие и предлагать клиентам новые высокотехнологичные сервисы», – отметил директор по развитию НПФ Сбербанка Александр Прокопенков.