Банк «Дом.рф» предоставит предпринимателям бесплатный конструктор сайтов

Клиенты банка «Дом.рф» — представители малого бизнеса — смогут бесплатно создать свой сайт на основе платформы Nethouse. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка. Услуга поможет бизнесу привлечь больше клиентов и получить дополнительный доход, считают в банке.

При открытии расчетного счета в банке «Дом.рф» в качестве бонуса клиент получает бесплатный конструктор сайта для бизнеса и три месяца обслуживания в подарок. Предпринимателям предоставляется полный доступ к сервису, который включает в себя подключение домена, создание и размещение сайта, бесплатную электронную почту и многое другое. Для создания сайта достаточно обладать базовыми навыками работы на компьютере и навигации в интернете.

Банк «Дом.рф» предоставляет спектр услуг для решения задач малого бизнеса: расчетно-кассовое обслуживание, бизнес-карты, эквайринг, онлайн-банкинг. При открытии расчетного счета предприниматель получает бесплатный зарплатный проект и конструктор сайта в подарок.

Банк работает с широкой сетью партнеров, которые предоставляют его клиентам нефинансовые сервисы: страхование бизнеса, юридическую помощь, бухгалтерское сопровождение, оформление и выдача банковской гарантии в режиме онлайн и многое другое.

Онлайн-банк позволяет клиентам МСБ управлять своим бизнесом с любого устройства и работать со счетом в любое время суток.