Банк «Открытие» запустил продажи онлайн-касс

Банк «Открытие» в партнерстве с «АТМ альянс» представил предпринимателям онлайн-кассы, которые соответствуют требованию 54-ФЗ.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут купить онлайн-кассы при оформлении расчетно-кассового обслуживания в банке «Открытие». При одновременном запросе на эквайринг и онлайн-кассу новые клиенты получат бесплатное открытие счета и льготный тариф на эквайринг, отмечают в банке. Действующие клиенты «Открытия» могут купить онлайн-кассу через персонального менеджера. Стоимость комплектов смарт-терминалов начинается от 20 тыс. руб. После покупки онлайн-кассы нужно получить квалифицированную электронную подпись (КЭП), заключить договор с ОФД и зарегистрировать кассу на сайте ФНС.

Онлайн-касса позволяет предпринимателям оптимизировать складские остатки, использовать собственную систему лояльности, дистанционно контролировать работу кассиров на местах и отправлять данные в ФНС. С помощью услуги онлайн-резервирования банковского счета и онлайн-заявки на подключение торгового эквайринга по специальному тарифу компании МСБ смогут открыть новую торговую точку и повысить конкурентоспособность своего бизнеса.

Оставить заявку на приобретение онлайн-кассы можно во всех офисах банка «Открытие» и на официальном сайте.