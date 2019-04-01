Промсвязьбанк начал принимать бесконтактные платежи системы «Мир» во всех собственных POS-терминалах

Промсвязьбанк закончил обновление собственной сети POS-терминалов под бесконтактные сервисы платежной системы «Мир». С 1 апреля 2019 г. на всех платежных терминалах Промсвязьбанка можно расплатиться бесконтактной картой «Мир» или с помощью мобильного телефона через сервис Mir Pay.

Теперь все торгово-сервисные предприятия, использующие POS-терминалы ПСБ, могут предложить своим клиентам удобный способ оплаты товаров и услуг. Пользователи карт «Мир» могут совершать покупки до 1 тыс. руб. без ввода PIN-кода, прикладывая карту или телефон к терминалу.

«Мы доработали процессинг на стороне банка и протестировали прохождение операций на устройствах, которые устанавливаем клиентам. Более 80% сети терминалов было обновлено дистанционно. Благодаря слаженной работе с нашим партнером-производителем устройств Ingenico, мы смогли завершить работы в кратчайшие сроки», — сказал замдиректора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Никита Хомутов.

По данным на март 2019 г., сеть POS-терминалов Промсвязьбанка состоит из более чем 30 тыс. устройств во всех регионах России.