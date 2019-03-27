Банк «Авангард» обновил интернет-банк и мобильное приложение

Банк «Авангард» расширил функциональные возможности интернет-банка и мобильного приложения для физических лиц, добавив услугу смены PIN-кода банковских карт. Ранее эта опция была доступна только в банкоматах банка.

Клиенты «Авангарда» могут изменить PIN-код любой из карт, выпущенных банком. Количество изменений не ограничено. Операция подтверждается кодом со скретч-карты или карты с дисплеем.

Интернет-банк и мобильное приложение банка «Авангард» предоставляют пользователям следующие возможности: получение оперативной информации по счетам и вкладам, внешние и внутренние переводы, платежи за коммунальные услуги и др., вклады, переводы с карты на карту, онлайн-конвертация валют и пр.