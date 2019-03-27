Альфа-Банк и X5 Retail Group обеспечили роботизированную внутридневную сверку платежей

Альфа-Банк и X5 Retail Group запустили роботизированную внутридневную сверку платежей. Новый роботизированный процесс позволяет оперативно определять все возможные ошибки и несоответствия в реквизитах и суммах платежей.

Ежедневно на стороне Альфа-Банка программный робот формирует отчеты по всем поступившим в банковскую систему платежам компаний X5 Retail Group и направляет их напрямую в ERP-систему клиента. Далее на стороне X5 отчеты автоматически сверяются с отправленными и подписанными системой документами по четырем параметрам.

«Проект роботизации сверки платежей с X5 Retail Group — знаковый для отрасли прецедент роботизации процессов, выходящих за периметр банка, — сказал директор транзакционного бизнеса Альфа-Банка Павел Рязанов. — Альфа-Банк опережает рынок, первым предлагая высокотехнологичный сервис, позволяющий оптимизировать казначейские функции компании-клиента».

«Учитывая то, что количество платежей Х5 Retail Group, проводимых через все банки-партнеры, превышает 30 тысяч в день и продолжает расти, подобный механизм дополнительной проверки и защиты является крайне важным, — отметила начальник управления казначейства Х5 Retail Group Наталья Власова. — Внутридневная сверка позволяет оперативно подтверждать факт получения платежей, отправленных со стороны группы, банком для их последующего исполнения, а также оперативно реагировать в случае непредвиденных обстоятельств».

Проект роботизации операционных процессов стартовал в Альфа-Банке в начале 2018 года, на данный момент роботизировано уже около 30 процессов. За счет повышения производительности и снижения числа ошибок банк экономит 85 млн руб. в год.