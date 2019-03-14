Банк «Восточный» и BSS представили систему ДБО для малого и среднего бизнеса

Банк «Восточный» и BSS представили новое решение для дистанционного банковского обслуживания малого и среднего бизнеса на платформе Digital2Go.

После успешного старта в начале февраля в Нижнем Новгороде новое ДБО банка «Восточный» и BSS масштабируется на всю сеть банка по всей территории РФ. В рамках пилота специалисты банка и BSS собирали отзывы и пожелания пользователей, чтобы максимально учесть все запросы клиентов и теперь готовы представить бизнесу совершенный онлайн-банкинг.

Платформа Digital2Go для малого и среднего бизнеса – это решение, позволяющее создавать востребованные клиентами сервисы, повышающее удобство повседневных операций и решения задач. Эта цифровая площадка помогает существенно оптимизировать взаимодействие банка с клиентом, обеспечивая инфраструктуру, безопасность, соблюдение законодательства, сопровождение и развитие.

Система ДБО обеспечивает необходимое при осуществлении финансовых операций. Клиент в одно нажатие может проверить состояние счетов, входящие и исходящие платежи, создать платеж, получить выписку. Интерфейс платформы позволяет легко следить за главными событиями, единой лентой операций, информацией о блокировках и арестах средств на счете.

Помимо базовой функциональности, решение для МСБ на платформе Digital2Go обладает рядом опций, значительно облегчающих работу предприятия с финансами. Система предусматривает функцию контроля за движением средств, изменением остатка по счету, динамикой поступлений и списаний средств, списком контрагентов с суммами поступлений и списаний за определенный период. Для удобства клиентов «Восточного» и большей наглядности эта аналитика представлена в виде графиков и диаграмм. Новое решение банка «Восточный» и BSS также предлагает клиенту воспользоваться более доступной и простой формой платежа, интеллектуальным поиском и функцией автозаполнения.

Еще одна особенность платформы – настраиваемый маркетплейс. Для клиентов всегда открыта возможность подключения к дополнительным сервисам банка, изменения тарифного плана. Банк «Восточный», в свою очередь, благодаря этому инструменту, может индивидуально, под клиента, настроить подходящий ему тариф РКО или сделать уникальное предложение по овердрафту.

«Новая система ДБО для МСБ от банка "Восточный" вобрала в себя лучшие практики и наработки рынка. Выбирая программное обеспечение для своих клиентов-предпринимателей со всех уголков страны, мы стремимся предложить им самые лучшие инновационные решения, которые помогут им эффективнее развивать бизнес. Надеемся, что с новой платформой: технологичной, гибкой, открытой, комфортной, нашим клиентам станет удобнее совершать каждодневные операции», – отметила Анна Ермолаева, заместитель директора банка «Восточный» по МСБ и региональному корпоративному бизнесу – директор департамента развития продуктов и процессов МСБ.

«Мы разделяем стремление банка "Восточный" предлагать клиентам лучшие инновационные решения. Именно с этой целью нами разработана платформа Digital2Go и решение для МСБ, – отметил Виталий Патешман, директор по продажам BSS. – Мы очень внимательно отнеслись к тому, чтобы наш продукт удовлетворял реальные потребности клиентов, был максимально полезен и удобен. Итоги рейтинга Business Internet Banking Rank 2018 наглядно демонстрируют, что нам это удалось».

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