Центр технологических исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанка возглавит Евгения Овчинникова

Должность начальника отдела технологических исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанка займет Евгения Овчинникова. Об этом CNews сообщила пресс-служба банка.

Подразделение является центром компетенции Райффайзенбанка по инновационным технологиям в финансовом секторе и отвечает за исследование, тестирование и реализацию перспективных технологических решений внутренними ресурсами банка или с привлечением российских и зарубежных финтех-стартапов.

Все исследования и пилотные проекты центра направлены на решение бизнес-задач банка по таким направлениям, как обработка больших данных, блокчейн, речевая аналитика, распознавание контекста и изображений, в ближайших планах — технологии дополненной реальности.

Одно из ключевых направлений работы команды — изучение технологии распределенных реестров, ее применение в промышленных масштабах, разработка новых продуктов и сервисов на проприетарной блокчейн-платформе R-chain, участие в пилотных проектах в рамках российской ассоциации «Финтех» и других инициативах, направленных на цифровизацию банковской отрасли.

Команда Евгении тесно сотрудничает с подразделением инноваций и стратегии группы «Райффайзен» (RBI), в частности с Elevator Lab, крупнейшим финтех-акселератором стран Центральной и Восточной Европы, созданным группой RBI в 2017 г. Это позволяет команде в России значительно расширить географию сотрудничества с финтех-стартапами.

Евгения более семи лет работает в отрасли информационных технологий, в 2017 г. создала в Райффайзенбанке систему быстрой проверки бизнес- и технологических гипотез.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n463761