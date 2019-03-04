CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019»: безопасность и конкурентоспособность

CNews Conferences провели в Москве ежегодное мероприятие «ИКТ в финансовом секторе 2019». Участники конференции рассказали об услугах и продуктах для банковской сферы, а также о перспективных технологиях, которые не только тестируются, но уже применяются на практике.

Банки и финтех не могут развивать удобные пользователям сервисы и оптимизировать работу сотрудников без оглядки на требования регуляторов отрасли. Кроме того, финансы всегда привлекают злоумышленников, защита от которых перетягивает на себя существенные материальные ресурсы.

Подробный доклад на эту тему представил руководитель по информационной безопасности Deutsche Bank Кристиано Авения. Он подробно описал внешние и внутренние угрозы, с которыми может столкнуться финансовая организация, и рассказал, как построить работу с персоналом, чтобы минимизировать вероятность атак с применением методов социальной инженерии.

Основными средствами не только для общения, но и для работы уже давно стали мобильные устройства. Решения, которые помогают создать защищенные мобильные рабочие места для сотрудников разных профилей — менеджеров, сервис-инженеров, инкассаторов, показал руководитель проектов в финансовом секторе компании Samsung Electronics Russia Павел Родин. Сотрудники могут пользоваться как своими собственными телефонами, которыми можно централизованно управлять, так и корпоративными устройствами производства Samsung, на которых дополнительно можно реализовать ограниченную функциональность и активировать отдельный контейнер для бизнес-приложений.

КБ «Геобанк», который не привлекает и не размещает деньги, а живет за счет комиссионных операций, открывает банковские отделения под девизом «нужны не банки, а только банковские функции». Директор департамента информационных технологий Александр Бычков рассказал, как банк сокращает расходы за счет роботизации сервисов и сокращения административного персонала в отделениях.

Из совсем непривычного для банковской тематики на конференции был доклад про иммерсивные сервисы. Речь в основном шла о приложениях, которые могут помочь банку монетизировать технологии виртуальной и дополненной реальности или использовать их для повышения эффективности внутренних процессов, в частности, для обучения. Очень впечатляющий пример привел директор по управлению проектами цифровой трансформации Банка ВТБ Сергей Лукашкин, когда молодые операционисты в очках дополненной реальности примеряли на себя опыт и ощущения, которые испытывают пожилые люди, приходя в отделение, если им тяжело выполнить какую-то операцию, найти нужную информацию из-за плохого зрения и других ограничений. В более традиционном варианте эти технологии помогают продавать все, что можно эффектно визуализировать.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n463151