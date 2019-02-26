Альфа-банк позволил клиентам оформлять ипотеку онлайн

На сайте Альфа-банка появился личный кабинет ипотечного заемщика. Новый сервис позволяет клиенту пройти все этапы оформления ипотеки в онлайне с единственным визитом в отделение при заключении сделки.

«Появление ипотечного онлайн-сервиса — огромное преимущество для наших клиентов, — отметил директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-банка Артем Иванов. — С помощью личного кабинета заемщики получают полный спектр необходимых для оформления ипотеки сервисов, не выходя из дома. Развитие ипотечного кредитования — один из важнейших приоритетов Альфа-банка».

В личном кабинете ипотечного заемщика реализованы заполнение анкеты и загрузка документов, подбор недвижимости, заказ и оценки недвижимости с возможностью выбора оценочной компании по желанию клиента и получением оценочного отчета онлайн. Также в личном кабинете можно автоматически сформировать пакет документов для страховой компании и мгновенно получить тариф и размер страховой премии. Банк будет развивать сервис, добавляя новые опции для клиентов.

Зарегистрироваться в личном кабинете ипотечного заемщика можно на сайте банка.