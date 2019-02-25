Сбербанк планирует алгоритмизировать 99% валютных сделок

Сбербанк планирует в течение 2019 года алгоритмизировать 99% валютных сделок.

Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель Департамента глобальных рынков, отметил: «Автоматизация стандартных процессов экономит самый ценный ресурс — время наших клиентов и сотрудников. Это также позволит уделять больше времени крупным сделкам, операциям в неликвидные часы, сделкам с редкими валютами, которые по-прежнему будут требовать ручных операций».

В течение 2018 года количество клиентских сделок с валютой, которые обрабатываются роботизированными алгоритмами, выросло с 50% до 90%. В 2019 году планируется повысить этот показатель до 99%. При этом изменения числа трейдеров не произошло, но в территориальных подразделениях банк добился существенной оптимизации трудозатрат сотрудников, занимавшихся заведением «ручных» сделок.

Сегодня Сбербанк также активно использует алгоритмы в операциях с акциями и рассматривает возможность развития в другие активы.