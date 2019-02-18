Почта Банк внедрил Secure Bank Mobile SDK

Почта Банк и Group-IB объявили о первом внедрении Secure Bank Mobile SDK на российском рынке. Об этом было объявлено в рамках Российского инвестиционного форума (РИФ 2019) в Сочи. Уже за время пилотного тестирования продукта в Почта Банке удалось повысить безопасность транзакций через мобильный банкинг как физических, так и юридических лиц.

Официальный релиз Group-IB Secure Bank SDK Mobile состоялся в сентябре 2018 года. «Почта Банк» стал первой финансовой организацией, принявшей участие в пилотном тестировании продукта и его запуске в промышленную эксплуатацию. Secure Bank Mobile SDK является одним из источников качественной информации об уровне риска платежа для основной антифрод системы Банка. Использование расширенных возможностей Secure Bank Mobile SDK с «материнским» продуктом Secure Bank в сумме дает надежный инструмент для корреляции данных о поведении пользователя при работе на различных устройствах (смартфон, планшет, ноутбук, ПК) через любые каналы взаимодействия с банком (мобильное приложение, онлайн-банкинг и др.) и предотвращения кросс-канального мошенничества.

«Мы динамично развивающийся банк и уделяем большое внимание вопросам безопасности: если не проводить эту работу системно, существует значительный риск того, что слабая защищенность тех или иных каналов взаимодействия пользователя с банком может ограничить развитие бизнеса, - отметил вице-президент, директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин. - Продукт Group-IB позволяет нам повысить точность детектирования мошеннической активности и скорость предотвращения фрода. Технологии все больше проникают в жизнь обычных людей, и банковские сервисы неизменно следуют этому тренду. Решения такого класса позволяют по-новому взглянуть на вопросы обеспечения безопасности банковских услуг без снижения их потребительских свойств, что в современных реалиях рынка является ключом к успеху. Внедрение Secure Bank для нас – это инвестиция в безопасность наших клиентов и повышение конкурентоспособности наших высокотехнологичных продуктов».

Выбор Почта Банка в пользу Secure Bank SDK Mobile был сделан на основе тестирования ряда решений. Прежде всего банк стремился усилить контроль защищенности клиентов за счет выявления кросс-канального мошенничества и повысить безопасность транзакций через мобильный банкинг как физических, так и юридических лиц.

«Secure Bank Mobile SDK позволяет банку вывести контроль защищенности клиентов на новый уровень, выявляя кросс-канальное мошенничество и значительно усиливая безопасность транзакций через мобильный банкинг как физических, так и юридических лиц. Кроме того, он дает возможность банку существенно снизить издержки на обработку легитимных операций. Нашей задачей было создать «умный» продукт, вобравший в себя уникальные технологии Group-IB, такие как дополнительная система идентификации устройства клиента (device fingerprinting), ряд запатентованных методов выявления удаленных подключений и собственные наработки в области машинного обучения. Мы рады, что ведущие банки уже оценили преимущества продукта, – отметил Павел Крылов, руководитель направления по защите от онлайн-мошенничества».

Эффективность продукта Group-IB достигается за счет применения «умной» поведенческой аналитики, выявления аномалий, ежедневных обновлений правил и сигнатур на основе данных системы Group-IB Threat Intelligence, аналитики Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB и глубоких исследований вредоносного кода. Этот комплексный подход позволяет банкам повысить уровень защиты пользователей, одновременно помогая соблюдать требования законодательства по защите средств физических и юридических лиц от мошенников.