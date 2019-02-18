Москвичи в 2019 году смогут оплачивать электронные госуслуги без комиссии

С 18 февраля 2019 года на сайте mos.ru и в мобильном приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» будет отменена комиссия при оплате образовательных и транспортных услуг картой «Мир».

До конца 2019 года при оплате картой «Мир» образовательных услуг, кружков и секций, а также парковок, услуг ГИБДД и транспортных штрафов с горожан не будет взиматься комиссия. Условие действует для портала mos.ru, а также мобильных приложений «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

Чтобы провести оплату без комиссии, следует в личном кабинете на портале mos.ru или в мобильном приложении в качестве средства платежа использовать карту «Мир» любого банка. Банком-эквайером выступает МТС Банк.

«Чтобы пользователям портала было удобно расплачиваться онлайн, мы вместе с нашими партнерами из Департамента информационных технологий Москвы и банка запустили полезную акцию по отмене комиссии для держателей карт «Мир». Уверены, что этот проект позволит сделать городские сервисы еще ближе и удобнее», – рассказывает директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

«Основная задача для МТС Банка − обеспечить удобный, безопасный и максимально широкий выбор инструментов для оплаты «в один клик» в Личном кабинете москвича. Мы рады вместе с Департаментом информационных технологий города Москвы и платежной системой «Мир» предложить жителям столицы больше преимуществ от использования системы», − сказала вице-президент, руководитель информационно-технологического блока ПАО «МТС-Банк» Оксана Смирнова-Крелль.

Проект реализован совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы, МТС-Банком и будет действовать до 31 декабря 2019 года включительно.