ВТБ обеспечил эквайринг всех каналов продаж Московского метрополитена

ВТБ расширил эквайринговое обслуживание ГУП «Московский метрополитен» – банк обеспечил проведение операций покупки и пополнения билетов во всех удаленных каналах продаж предприятия. Конкурс «Московского метрополитена» на выбор организации для предоставления этой услуги ВТБ выиграл в декабре 2018 г.

Реализованный банком сервис позволяет удаленно оплачивать покупку и пополнение билетов во всех действующих витринах метрополитена: в приложении «Метро Москвы», работающем на платформах iOS и Android, на едином транспортном портале transport.mos.ru, через SMS-сервис, а также с помощью «Мобильного билета» (проездной «Тройка» в SIM-карте). В ближайшее время ВТБ в том числе будет обеспечивать эквайринг при пополнении карты «Тройка» на сайте «Московского метрополитена» mosmetro.ru.

Кроме того, для удобства горожан ВТБ реализовал пополнение кошелька и покупку билетов через мобильные платежные сервисы Apple Pay и Samsung Pay.

Заместитель руководителя департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Елена Зулина отметила: «Разнообразие каналов удаленной оплаты проезда повышает комфорт пользования метро и экономит время пассажиров. На сегодняшний день ВТБ уже реализовал удобный и быстрый способ бесконтактной оплаты проезда в Московском метрополитене, не требующий покупки билета в кассе, – достаточно приложить карту или смартфон к считывателю турникета. Расширение эквайринга ВТБ на все витрины метрополитена позволяет предоставлять современные способы оплаты, максимально удобные и востребованные клиентами».