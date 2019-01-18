«Почта банк» оснастил все флагманские клиентские центры оборудованием для сбора биометрии

«Почта банк» объявил о завершении процесса оснащения всех флагманских клиентских центров оборудованием для сбора биометрических данных. На сегодняшний день клиенты могут сдать биометрию (образцы фотографий и голоса) для удаленной идентификации в 426 отделениях «Почта банка» в 83 регионах России. Таким образом, «Почта банк» полностью выполняет требования законодательства по необходимому количеству точек приема. При этом клиентские центры банка, в которых можно сдать биометрический шаблон, находятся не только в крупных, но и в небольших городах, таких как Каменск-Шахтинский (Ростовская область), Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ), Рыбинск (Ярославская область), Глазов (Удмуртская Республика), Шелехов (Иркутская область) и других.

К Единой биометрической системе «Почта банк» подключился одним из первых – с 1 июля 2018 г. сбор биометрические данных стартовал в 122 отделениях банка по всей стране. Кроме того, в июле 2018 г. «Почта банк» первым среди российских банков запустил удаленную идентификацию в интернет-банке, а затем, в октябре 2018 г., также первым запустил эту функцию в мобильном приложении. Таким образом, теперь клиенты, имеющие биометрический контрольный шаблон в ЕБС и успешно прошедшие удаленную идентификацию, могут открыть счет и получить доступ к различным продуктам и услугам банка как через интернет-банк, так и через мобильное приложение «Почта банк онлайн». Оно интегрировано с мобильным приложением «Ключ Ростелеком», которое запущено на платформе Android и доступно в Play Market. В ближайшее время приложение будет запущено и на операционной системе iOS.

Напомним, что «Почта банк» еще в 2016 г., задолго до внедрения ЕБС, начал применять внутреннюю идентификацию клиентов по изображению лица для защиты от мошеннических операций. Образец изображения лица клиента в обязательном порядке записывается при первом визите в банк и в дальнейшем слепок используется для его идентификации при каждом обращении (помимо предъявления паспорта). Система введена для предотвращения мошеннических сделок и позволяет надежно защитить все операции клиентов банка. Только в 2016-2017 гг. с помощью биометрии банк предотвратил несколько десятков тысяч потенциально мошеннических сделок объемом около 3 млрд руб.

«Опыт работы с биометрическими данными во внутренних процессах позволил нам не просто в числе первых присоединиться к Единой биометрической платформе, но и стать одним из ключевых участников этого крупного государственного проекта. И сейчас благодаря этому мы смогли масштабировать этот процесс уже на всю сеть наших флагманских клиентских центров по всей стране. Сдав биометрические данные, клиенты смогут использовать удаленную идентификацию при обращении в банк, что, в конечном итоге, повысит доступность банковских услуг жителям даже отдаленных населенных пунктов и обеспечит защиту их банковских операций», – отметил Святослав Емельянов, член правления, директор по управлению рисками «Почта банка».

«"Почта банк" – один из наиболее передовых банков в работе с Единой биометрической системой, коллеги быстро проводят цифровизацию своих отделений и бизнес-процессов. И благодаря этому смогли первыми подключить к Единой биометрической системе все свои полноформатные отделения. Опережающие темпы внедрения новых полезных для граждан технологий – это то, что определяет банки будущего. Мы рады, что благодаря тесному сотрудничеству с "Почта банком" каждый сегодня имеет возможность как прийти в удобное для него отделение банка для регистрации биометрии, так и воспользоваться услугами банка из любой точки мира», – сказал директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.