«Ростелеком» и Росбанк продемонстрировали технологию сбора биометрических данных в Нижнем Новгороде

«Ростелеком», оператор Единой биометрической системы «Ключ Ростелеком», и Росбанк продемонстрировали сбор биометрических данных. Мероприятие прошло в одном из нижегородских офисов финансового учреждения при участии вице-президента – директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрия Проскуры и директора территориального офиса «Нижегородский» ПАО Росбанк Татьяны Ермаковой. Они рассказали об особенностях процедуры.

Представители компаний отметили, что система «Ключ Ростелеком» создана для удаленной идентификации, позволяющей гражданам дистанционно получать финансовые услуги. «Ростелеком» как оператор обеспечивает сбор, обработку и хранение биометрических данных. Система распознает людей по лицу и голосу. Это надежный «ключ» к банковским сервисам, находящийся всегда под рукой. Открыть счет, взять кредит и положить деньги на депозит в 2019 г. будет возможно, не посещая операционные офисы банков. Для жителей удаленных районов и маломобильных людей это станет заметным фактором в повышении качества жизни.

Для регистрации в биометрической системе человеку необходимо посетить любой банк, участвующий в проекте, и стать его клиентом. При этом он должен иметь учетную запись на портале госуслуг. В случае ее отсутствия сотрудник финансового учреждения поможет ее создать, затем сфотографирует лицо клиента, запишет голос и загрузит данные в биометрическую систему.

После регистрации гражданин сможет дистанционно получать услуги любого банка, работающего в системе. Для удаленной идентификации нужен доступ в интернет, смартфон, планшет или компьютер с веб-камерой. Потребуется скачать два приложения: интересующего банка и «Ключ Ростелеком», ввести логин и пароль к порталу госуслуг. С помощью камеры устройства система сверит изображение лица с первично созданным биометрическим образцом и направит информацию в банк.

На вопрос журналистов о надежности системы Дмитрий Проскура ответил, что безопасность данных – важнейший аспект работы системы «Ключ Ростелеком», которому уделяется особое внимание. Обмануть биометрический алгоритм крайне сложно, а с привязкой к порталу госуслуг это практически невозможно.

Единая биометрическая система «Ключ Ростелеком» начала работать в России с 30 июня 2018 г. Зарегистрироваться в ней возможно в более чем 120 городах. Более 100 банков взаимодействуют с системой, 70 из них уже подключены к ней. К середине 2019 г. брать биометрию будут 60% отделений банков, а до конца 2019 г. эту процедуру можно будет пройти в любом отделении банка страны. При этом подключение к системе будет добровольным решением каждого клиента банка.

«По мере роста клиентской базы биометрической системы для людей будет открываться масса возможностей в разных сферах. Снять без карточки деньги в банкомате, голосом подтвердить платеж в магазине, оплатить проезд – это технологии, которые мы развиваем сегодня», – сказал Дмитрий Проскура.