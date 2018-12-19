«Ренессанс Кредит» обновил мобильный банк для iOS

«Ренессанс Кредит» выпустил обновленную версию мобильного банка для устройств с операционной системой iOS. Изменения коснулись интерфейса и информационной составляющей, также была улучшена функциональность приложения.

Интерфейс адаптируется под продукты, которыми пользуется клиент. У пользователей с кредитами он облегченный, а у держателей карт и вкладчиков – более функциональный. Карточка продукта получила расширенное содержание. На экране сразу отображается вся самая важная информация: реквизиты, остатки на счетах, сведения о платежах и основные действия, которые можно совершить по продукту.

Изменения затронули и профиль клиента. Здесь появилась вкладка с данными по бонусной программе «Простые радости». Клиент сможет посмотреть количество накопленных баллов, а также сформировать выписку по своему бонусному счету. В профиль клиента была перенесена и такая полезная информация, как курсы валют, список отделений и банкоматов, а также функция обратной связи.

Кроме того, в обновленной версии есть ряд важных и полезных опций, пользующихся большой популярностью среди клиентов: активация, блокировка и разблокировка карты, смена PIN-кода, возможность совершения полного и частичного досрочного погашения, заказ различных справок.