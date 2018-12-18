«Инфосистемы Джет» оценила защищенность платежных систем Уральского банка реконструкции и развития

Компания «Инфосистемы Джет» завершила комплексный аудит информационной безопасности платежных систем Уральского банка реконструкции и развития. Результаты аудита могут стать основой для принятия краткосрочных мер и разработки долгосрочной стратегии по снижению рисков фрода и совершенствованию ИБ-процессов банка.

Аудит информационной безопасности охватил 10 платежных систем банка, конфигурации их прикладного и системного программного обеспечения, а также применяемые на межсетевых экранах правила контроля доступа в защищенные сегменты платежных систем.

Проект длился в течение 2018 г. и включал три этапа. На первом этапе ИБ-специалисты банка получили консультации по прохождению процедуры самооценки на соответствие требованиям международной межбанковской системы SWIFT. На втором этапе эксперты «Инфосистемы Джет» подготовили кредитную организацию к оценке на соответствие требованиям ЦБ РФ к защите информации при переводе денежных средств (Положение 382-П). На третьем этапе было проведено тестирование на проникновение, в ходе которого специалисты интегратора смоделировали реальные хакерские атаки для подтверждения рисков эксплуатации обнаруженных угроз потенциальными злоумышленниками.

В рамках проекта эксперты интегратора детально проанализировали структуру и компоненты платежного процесса, а также аспекты взаимодействия сторон при передаче денежных средств.

Результатом аудита стало повышение уровня осведомленности банка о состоянии информационной безопасности платежных систем. Кредитная организация получила комплекс практических рекомендаций, реализация которых позволит сократить риски банковского мошенничества и повысить степень соответствия защиты платежных систем требованиям российских и международных регуляторов.

«Мы убеждены, что только проактивное выявление уязвимостей дает возможность своевременно минимизировать угрозы ИБ и тем самым предотвратить потенциальные финансовые риски. Именно поэтому мы инициировали аудит по смешанной схеме, оценив не только формальное соответствие требованиям регуляторов, но и проведя глубокую проверку всего платежного процесса», — сказал управляющий директор Центра информационной безопасности Уральского банка реконструкции и развития Александр Падерин.