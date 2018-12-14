Клиентам «Почта Банка» стали доступны денежные переводы по системе «Юнистрим»

«Почта Банк» подключился к системе денежных переводов «Юнистрим». Теперь клиентам банка доступны переводы денежных средств с получением наличными в одной из 100 тыс. точек «Юнистрим» по всему миру, а также зачисление входящих переводов на сберегательный счет в банке. При этом переводы в страны ближнего зарубежья и в некоторые страны дальнего зарубежья будут осуществляться без комиссии в случае выплаты в иностранной валюте. Услуга доступна как резидентам, так и иностранным гражданам.

Теперь услуги денежных переводов стали доступны жителям даже небольших и удаленных населенных пунктов, в которых располагаются точки обслуживания «Почта Банка» (более 16 тыс. точек по всей стране). Чтобы совершить перевод «Юнистрим», достаточно лишь открыть сберегательный счет в одном из отделений банка и затем выполнить несколько простых действий в «Почта Банк Онлайн».

Для отправки перевода необходимо выбрать услугу, страну отправки, заполнить простую форму с данными получателя, а затем переслать получателю код перевода, по которому он сможет получить перевод наличными в своей стране. А для зачисления перевода на сберегательный счет нужно выбрать «Получить», далее «Получить Юнистрим», ввести номер перевода, который вам передал отправитель, и сумму перевода. Средства мгновенно зачислятся на счет.

«Мы активно развиваем услуги международных денежных переводов, сотрудничая с ведущими операторами в этом сегменте, чтобы предложить нашим клиентам широкий выбор сервисов и возможностей. С начала года объем международных денежных переводов в нашем банке вырос в 10 раз. Сотрудничество с "Юнистрим" даст нашим клиентам возможность отправлять переводы с конвертацией по выгодному курсу и пользоваться при этом широчайшей сетью точек облуживания, прежде всего в странах ближнего зарубежья, переводы в которые сегодня наиболее востребованы. В наших ближайших планах – запустить совместно с "Юнистрим" сервисы возврата и изменения переводов. Благодаря сотрудничеству с "Юнистрим" мы рассчитываем в следующем году на многократное увеличение числа клиентов-нерезидентов, регулярно пользующихся услугами денежных переводов», – отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса «Почта Банка» Анастасия Масленникова.

«Благодаря сотрудничеству с новым партнером – "Почта Банком" мы повышаем доступность наших услуг для населения огромной России, — сказал председатель правления КБ «Юнистрим» Кирилл Пальчун. — Анализируя запросы потенциальных клиентов, мы осознали, насколько велик спрос на удобные и выгодные денежные переводы во всех концах нашей гигантской страны, занимающей 1/6 часть суши. Чтобы как можно быстрее удовлетворить запросы жителей там, где еще нет наших офисов, мы расширяем партнерскую сеть. Это позволяет нам быть максимально доступными для клиента, где бы он ни проживал».

Стоимость переводов в рублях составляет по России 1% (минимум 100 руб.), в страны ближнего зарубежья – 1,3% (минимум 100 руб.), в страны дальнего зарубежья – зависит от страны и суммы перевода. Переводы в страны ближнего зарубежья и в некоторые страны дальнего зарубежья с выплатой в иностранной валюте осуществляются без комиссии. При этом конвертация суммы перевода осуществляется по выгодному курсу.