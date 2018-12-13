«Райффайзенбанк» запускает прием бесконтактных карт «Мир» в своих POS-терминалах

«Райффайзенбанк» объявил о запуске опции бесконтактной оплаты картой «Мир» во всей сети своих платежных терминалов. Держатели карт «Мир» смогут расплачиваться в одно касание в более чем 20 300 POS-терминалах банка в 494 городах и населенных пунктах России.

«Доля карт «Мир» в оборотах нашего эквайринга растет стремительными темпами – с 3% в начале года до 15% на текущий момент – и мы ожидаем, что такой тренд продолжится. Мы видим, что запуск очень своевременный: эта опция будет все более востребована у наших клиентов на эквайринговом обслуживании и позволит им предоставлять полноценный и удобный сервис своим покупателям – держателям бесконтактных карт «Мир», которых становится все больше», - сказал Алексей Крохин, руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками «Райффайзенбанка».

«Большинство карт «Мир», которые сегодня выпускаются, поддерживают технологию бесконтактной оплаты, и число операций по ним постоянно растет. Если в 1 квартале 2018 года количество «бесконтактных» межбанковских операций составляло 7,4 млн, то за 3 квартал текущего года этот показатель увеличился в 4,7 раза и превысил 35 млн. Уверены, что в ближайшее время благодаря поддержке наших партнеров сеть приема бесконтактных карт «Мир» будет раскрыта полностью, и держатели национальных карт смогут еще быстрее и удобнее оплачивать свои повседневные покупки», - отметил коммерческий директор платежной системы «Мир» Максим Лазырин.

«Райффайзенбанк» завершил обновление программного обеспечения большей части своей терминальной сети. Торговым предприятиям-клиентам торгового эквайринга банка новая опция приема бесконтактной оплаты картами «Мир» в POS-терминале станет доступна автоматически.