«Яндекс.Касса» поможет онлайн-площадкам принимать оплату через Google Pay

«Яндекс» сообщил, что интернет-магазины и другие онлайн-сервисы, подключенные к «Яндекс.Кассе», теперь могут принимать платежи через Google Pay. Новая возможность доступна более чем 90 тыс. онлайн-площадок. Чтобы ею воспользоваться, не нужно ничего настраивать и проводить дополнительную интеграцию — достаточно оставить заявку на подключение опции.

Новая услуга поможет компаниям повысить конверсию платежей: при расчете через Google Pay пользователю не нужно каждый раз указывать свои платежные данные, что исключает ошибки при их вводе. Для оплаты покупок через эту систему достаточно привязать к ней любую банковскую карту — и больше реквизиты карточки нигде указывать не придется.

Чтобы рассчитаться новым способом на онлайн-площадке, работающей с «Яндекс.Кассой», покупателю нужно выбрать оплату через Google Pay, затем — привязанную карту и подтвердить платеж. Если у пользователя устройство на Android с браузером Google Chrome, ему даже не придется подтверждать каждый платеж через технологию 3-D Secure — одноразовым паролем от банка. За оплату покупок через Google Pay комиссию с пользователя «Яндекс.Касса» не берет.

«Сегодня больше 20% покупок в офлайновых торговых точках пользователи оплачивают со смартфонов. С помощью "Яндекс.Кассы" теперь они могут платить так же в интернете — даже не доставая из кошелька банковскую карту. Уверены, доля платежей через мобильные сервисы будет расти», — сказал Дмитрий Полозов, начальник отдела развития продуктов «Яндекс.Деньги».

«Мы наблюдаем интерес к Google Pay со стороны пользователей в России, поэтому очень рады интеграции с "Яндекс.Кассой", сделавшей сервис еще удобнее. Одномоментно к списку мест, где принимается оплата через Google Pay, добавились десятки тысяч сайтов, это большой шаг для нас и удобство для пользователей», — сказал Эмиль Баязитов, руководитель развития платежных продуктов Google в России.