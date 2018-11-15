Банк «Русский стандарт» начал принимать биометрические данные клиентов

Банк «Русский стандарт» объявил о начале сбора данных для передачи в Единую биометрическую систему. Идентификация по голосу и изображению лица позволит всем желающим пользоваться банковскими продуктами и услугами в самых удаленных регионах страны.

Образцы голосовых записей и фото можно сдать в одном из центральных офисов банка. В ближайшее время «Русский стандарт» планирует подключить к проекту остальные отделения.

«В банке видят большие перспективы в развитии технологии удаленной идентификации и готовят сеть к работе с биометрическими данными», – отметил вице-президент холдинга «Русский стандарт» Эльдар Бикмаев.

Платформу для сбора биометрии банк разработал самостоятельно, чтобы обеспечить дополнительные мер безопасности при записи и передаче данных.

Внедрение системы удаленной идентификации в банках способствует развитию рынка сразу в нескольких направлениях. Во-первых, нововведение позволит снизить расходы и сэкономить время как для клиентов, так и для банков. Во-вторых, возможность подтвердить свою личность, не выходя из дома, поможет людям с ограниченными возможностями проще и быстрее управлять своими финансами.

«Удаленная идентификация позволит клиентам банка "Русский стандарт" совершать больше операций быстрее и безопаснее. А для пользователей, которые захотят приобрести продукты банка, не являясь при этом нашими клиентами, мы собираемся преобразовать интерфейс интернет-банка и мобильного приложения. Вероятнее всего, он будет представлять собой маркетплейс продуктов и услуг для клиентов банка: кредитного бюро, страховой компании, консьерж-сервиса, инвестиционных инструментов», – сказал Эльдар Бикмаев.