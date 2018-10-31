«Тинькофф Банк» приступил к сбору биометрических данных по всей России

«Тинькофф Банк» в рамках Единой биометрической системы «Ключ Ростелеком» начал собирать данные клиентов во всех регионах России, где работают представители банка.

Единая биометрическая система - цифровая платформа, разработанная компанией «Ростелеком» по инициативе Центрального Банка РФ и Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций. Любой гражданин России может пройти регистрацию в системе, для чего используется сочетание его фотографии и голосового профиля.

Регистрацию граждан в Единой биометрической системе проводят подключившиеся к проекту российские банки. После регистрации гражданин получает возможность дистанционно приобретать услуги любого банка без визита в отделение и предъявления паспорта – для идентификации клиента финансовые учреждения используют его цифровой профиль в системе «Ключ Ростелеком».

Эксплуатация системы стартовала 1 июля 2018 года, «Тинькофф Банк» провел первую регистрацию биометрических данных клиента в тот же день. С 30 октября 2018 г. зарегистрироваться в системе «Ключ Ростелеком» с помощью «Тинькофф» можно во всех регионах России, где есть представители банка. Для этого нужно обратиться в банк с заявкой, после чего представитель «Тинькофф» приедет с необходимым оборудованием в любое удобное клиенту место и время. Цифровая платформа размещена в облачной защищенной инфраструктуре «Ростелекома». Данные пользователя передаются в Единую биометрическую систему по каналам связи, защищенным с использованием отечественных криптоалгоритмов.

Оливер Хьюз, председатель правления «Тинькофф Банка», отметил: «"Тинькофф Банк" работает без отделений уже более 10 лет — для этого мы построили собственную инфраструктуру из наших представителей, которые доставляют наши продукты по всей стране. Удаленная биометрическая идентификация продолжает и развивает концепцию, согласно которой клиенты могут получить любую финансовую услугу без похода в банк. Мы уверены, что внедрение системы «Ключ Ростелеком» способствует развитию всего финансового сектора за счет доступности финансовых продуктов, улучшения банковских сервисов и повышения конкуренции».