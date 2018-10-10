Transfergo запустил бесплатные денежные переводы 47 стран мира

Transfergo, британский финтех-стартап, объявил о запуске бесплатных денежных переводов в 47 стран мира. Это значит, что транзакции отныне будут осуществляться полностью без комиссий и скрытых сборов.

«В сегодняшнем глобальном обществе люди должны иметь возможность совершать денежные переводы друзьям и членам семьи, проживающим за границей, абсолютно бесплатно, – сказал основатель и CEO Transfergo Даумантас Двилинскас. – Наш путь начался из желания решить важнейшую проблему на рынке денежных переводов. Мы полностью убираем сборы, которые сейчас присутствуют абсолютно у всех компаний, потому что верим, что будущее — за отказом от сложных комиссионных схем».

Transfergo начала предлагать бесплатные услуги благодаря успеху сервиса, позволяющего клиентам совершать моментальные денежные переводы за минимальную на рынке комиссию. Пользователи стали чаще высылать деньги, особенно, небольшие суммы, так как теперь не боятся огромных сборов. По подсчетам команды, благодаря Transfergo клиенты сэкономили на банковских комиссиях уже $30 млн.

Компания построила свой бренд, основываясь на принципах дружественности к пользователю, прозрачности и социальной полезности. Сегодня сервисом денежных переводов пользуется более миллиона человек по всему миру. Среди прочих продуктов Transfergo – мгновенные переводы на блокчейне в сотрудничестве с Ripple, а также площадка для торговли криптовалютами.

Команда планирует увеличить количество пользователей Transfergo с 700 тыс. до 100 млн человек. В сентябре 2018 г. компания начала свою деятельность в Индии и буквально за месяц выросла на этом рынке на 315%. 12 октября 2018 г. Transfergo запустит краудфандинговую кампанию на площадке Seedrs в рамках Series B.