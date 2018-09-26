После представления новой платформы спрос на карты American Express в России увеличился втрое

Банк Русский Стандарт отметил трехкратное увеличение спроса на карты American Express в России после презентации новой глобальной платформы бренда. По итогам первого полугодия 2018 г. клиенты открыли больше карт American Express линейки Centurion, чем за предшествующие два года.

Интерес клиентов стимулировала презентация новой глобальной платформы бренда American Express, говорится в сообщении пресс-службы банка.

В России по итогам презентации новой глобальной платформы бренда American Express Банк Русский Стандарт проделал масштабную работу по модернизации продуктовой линейки. Банк провел совместно с American Express исследование лучших рынков присутствия платежной системы, определил ключевые преимущества, которые привлекают состоятельных клиентов American Express к этим картам, и запустил обновление продуктовой линейки, создавая услуги и сервисы, отвечающий мировым практикам AmEx.

«Всю работу по обновлению линейки продуктов и запуску новых сервисов на новой платформе мы проводим совместно с нашими коллегами из American Express. И нам удалось достичь ощутимых успехов», - отметил Эльдар Бикмаев, вице-президент холдинга Русский Стандарт.