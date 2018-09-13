«Спасибо от Сбербанка» и Mastercard запускают кампанию «Империя Спасибо»

Сбербанк и Mastercard объявили о запуске геймифицированной кампанию «Империя Спасибо», участники которой смогут исследовать виртуальные территории и получать призы от программы «Спасибо от Сбербанка», Mastercard и других партнеров. Принять участие в акции может любой клиент Сбербанка – нужно лишь зарегистрироваться и начать исследовать территории.

Участник использует ходы и открывает клетки виртуальных территорий. В каждой клетке он находит призы или повышенные бонусы. На старте участнику акции доступны приветственные ходы, далее он продолжает получать их за выполнение заданий от программы и ее партнеров. Кроме того, участник автоматически получает ходы за каждые 1000 рублей, потраченные по карте Mastercard, либо может купить ходы за бонусы «Спасибо».

Географическая карта «Империи Спасибо» создана в соответствие с интересами пользователей. Это означает, что участник будет получать максимально подходящие ему призы в зависимости от его предпочтений в покупках, пола, возраста и проч. В призовом фонде более 500 миллионов бонусов, а также такие подарки, как билеты в Большой и Мариинский театры, билеты на матчи КХЛ.

Участники смогут получить повышенные проценты начисления «Спасибо» за транзакции в отдельных категориях, скидки от партнеров. Главный приз — 3 млн бонусов «Спасибо», в рамках акции предусмотрено несколько главных призов. Подробнее о бонусах «Спасибо» можно узнать на сайте программы.

«В первых двух геймифицированных акциях «Спасибомания» приняло участие около 3 миллионов человек, — отметил генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев. — Их пример показал, что клиентам важно не просто получение выгоды, но и кардинально новый опыт. Сегодня участники программы "Спасибо от Сбербанка" в простом игровом формате экономят, собирая призы от наших партнеров, и получают от этого процесса совершенно новые эмоции».

Первая подобная акция была признана лучшей геймифицированной активностью Рунета 2017.