Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов

Сбербанк ввел услугу дистанционного выпуска электронной подписи для торгов. Теперь корпоративные клиенты могут заказать ее в интернет-банке «Сбербанк бизнес онлайн» в разделе «Продукты и услуги», выбрав сервис «Электронная подпись для торгов». Разработчик продукта — компания «Корус консалтинг СНГ», входящая в группу Сбербанка.

Услуга предоставляется в среднем через 24 часа. Забрать флеш-карту с подписью можно самостоятельно в удостоверяющем центре партнера банка или с помощью курьерской доставки ФГУП «Главный центр специальной связи». Стоимость услуги — от 3990 руб. В эту сумму уже включена годовая лицензия «Криптопро CSP», необходимая для использования электронной подписи.

Ранее для получения такой подписи клиенты банка готовили большой пакет документов и несколько раз посещали специализированный удостоверяющий центр. Весь процесс занимал около недели.

Сегодня оформление услуги происходит в течение двух минут. Клиент Сбербанка проходит идентификацию на этапе открытия счета и подключения к «Сбербанк бизнес онлайн». Соответственно, ему не нужно идти в специализированный удостоверяющий центр для подтверждения личности — достаточно заполнить заявку в системе. Оплатить услугу клиент может через Сбербанк Бизнес Онлайн со счета компании.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, отметил: «Выпуск электронной подписи для участия в торгах был для наших клиентов довольно трудоемким и болезненным процессом. Благодаря услуге "Электронная подпись для торгов" потеря времени уходит в прошлое. Новый сервис — это еще один способ помочь корпоративным клиентам Сбербанка избавиться от рутины, сэкономить время и открыть новые возможности для развития своего дела».

Электронная подпись дает возможность участвовать в тендерах и торгах на восьми федеральных и более чем 90 коммерческих площадках (включая крупнейшую – универсальную торговую платформу «Сбербанк-АСТ»), позволяет сдавать отчетность для госорганов в электронном виде, дистанционно регистрировать онлайн-кассы в Федеральной налоговой службе, подписывать электронные документы и работать на государственных электронных порталах.