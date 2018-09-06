«Финтех» и «Финтехлаб» подготовят кадры и помогут стартапам

Ассоциация «Финтех» (АФТ) и «Финтехлаб» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет выстроена системная работа по поддержке новых финтех-проектов.

Сторонами соглашения будет оказываться методическая и экспертная помощь проектам. Также совместно с центром «Сириус» будет создан «ФинтехХаб» для проведения стажировок и обучения талантливой молодежи.

АФТ и «Финтехлаб» планируют реализацию совместных программ, направленных на выстраивание и развитие коммуникаций между банками и стартапами.

«В настоящее время АФТ реализует ряд инновационных проектов, среди которых: Мастерчейн, Система быстрых платежей, открытые API, KYC-бюро, удаленная идентификация и цифровой профиль. Перед Ассоциацией стоят задачи по разработке и внедрению новых технологических решений и созданию условий для цифровизации экономики страны, поэтому мы с большим интересом и вниманием следим за российскими высокотехнологичными стартапами, оказываем им консультационную поддержку и делимся своим опытом», – отметила управляющий директор Ассоциации «Финтех» Татьяна Жаркова.

«Сотрудничество с Ассоциацией Финтех позволит молодым технологическим компаниям регулярно получать экспертную оценку своих продуктов и сервисов от представителей бизнес-сообщества, и возможность детально изучить потребности финансового рынка в инновациях и технологиях. Надеемся, что совместные усилия также будут способствовать повышению качества образования и взращиванию нового поколения сотрудников, готовых к работе с цифровыми технологиями за счет активной работы со студентами», – сказал генеральный директор «Финтехлаб» Антон Арнаутов.