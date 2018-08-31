Сбербанк объявил о запуске мобильного банка для детей и родителей

К началу нового учебного года Сбербанк запускает мобильное приложение «СберKids», которое будет доступно в магазинах приложений AppStore и Google Play с 1 сентября 2018 г. Приложение научит детей управлять своими карманными деньгами и поможет родителям контролировать расходы ребенка.

С помощью мобильного приложения «СберKids» родители получат возможность: оформить виртуальную предоплаченную карту для своего ребенка; моментально перевести деньги на карманные расходы; посмотреть, на что ребенок тратит, и установить ему лимиты на покупки; узнать, что он хочет в подарок.

Дети, главные пользователи нового мобильного приложения банка, смогут: расплачиваться телефоном в магазинах; получать деньги от родителей; копить деньги на свою мечту; намекнуть родителям на желанный подарок; копить и расплачиваться за покупки бонусами «Спасибо» и получать подарки от партнеров программы.

Помимо этого, в приложении «СберKids» есть специальный раздел о том, как зарабатывать, тратить и экономить деньги. С помощью него ребенок сможет повысить навыки финансовой грамотности.

Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения», отметила: «Мобильное приложение "СберKids" — это важный шаг в создании экосистемы банковских продуктов для детей. Оно упростит управление ежедневными тратами ребенка и его карманными деньгами. Кроме того, "СберKids" выполняет важную просветительскую функцию — учит детей основам финансовой грамотности, одному из ключевых навыков XXI века».

У приложения «СберKids» есть ряд ограничений, которые обезопасят юных пользователей от необдуманных трат: максимальная сумма одной расходной операции/операции пополнения 15 тыс. руб.; максимальный ежемесячный оборот по карте 40 тыс. руб.; у ребенка нет возможности переводить деньги другим людям; исключены функции снятия наличных и оплаты покупок в иностранных магазинах; функциональность приложения доступна только для родителей-пользователей «Сбербанка онлайн» и их детей.

Для того чтобы начать пользоваться «СберKids», надо сделать три шага, которые можно совершить не выходя из дома: скачать приложение на телефон себе и ребенку, пройти регистрацию (необходимо свидетельство о рождении ребенка) и моментально выпустить карту.