Банк «Зенит» внедрил автоматизированную систему «ЦФТ-Банк»

Банк «Зенит» успешно завершил интеграцию информационного банковского комплекса «ЦФТ-Банк» в свою ИТ-инфраструктуру. Установка новой ИТ-платформы — часть юридической и технологической консолидации кредитных организаций Банковской группы «Зенит».

Система «ЦФТ-Банк» переведена в режим промышленной эксплуатации, и ключевые бизнес-процессы в банке «Зенит» – бухгалтерский учет, отчетность, межбанковские и межфилиальные расчеты, выдача кредитов, открытие депозитов – реализуются в новой автоматизированной банковской системе (АБС).

Внедрение новой ИТ-платформы завершило очередной этап в построении единой функциональной ИТ-архитектуры для объединенного банка «Зенит». Ранее систему «ЦФТ-Банк» начал использовать входящий в группу банк «Девон кредит», а до конца 2019 г. она станет единой для всех кредитных организаций группы.

«Функциональность системы "ЦФТ-Банк" полностью соответствует требованиям современной и активно растущей банковской группы – такой, как наша, – сказал Илья Кучугин, директор блока информационных технологий банка "Зенит". – Единое информационное ядро необходимо для унификации продуктовой линейки и сохранения высокого качества клиентского сервиса. После объединения дочерних банков группы под одним брендом возрастет количество банковских операций, и благодаря переходу на новую ИТ-платформу все внутренние процессы останутся незаметными для клиентов».

«Внедрение новой технологической платформы в кредитной организации такого масштаба, как банк "Зенит" – глобальный ИТ-проект со множеством интеграционных задач, многоступенчатый и трудоемкий процесс, в который вовлекаются практически все сотрудники банка, – отметил председатель правления ГК "ЦФТ" Андрей Висящев. – Рад констатировать, что задача выполнена успешно и в срок. Наш партнер получил современную, производительную, функциональную ИТ-платформу, обладающую значительным потенциалом для развития, гибкую в части адаптации под новые требования бизнеса и законодательства. Надеюсь, это придаст дополнительную динамику развитию банка, позволит увеличить транзакционные объемы бизнеса, повысить операционную эффективность, сконцентрироваться на главном – предоставлении клиентам высококачественных продуктов и услуг».