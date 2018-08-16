«Альфа-Банк» внедрил платформу для инвестиционного бизнеса на базе Tarantool

Инвестиционный бизнес «Альфа-Банка» получил высокопроизводительное транзакционное ядро на базе отечественной СУБД Tarantool. Совместный проект «Альфа-Банка» и Mail.ru позволил ускорить обработку инвестиционных сделок с запасом производительности на запланированный рост бизнеса в ближайшие пять лет.

Благодаря новой платформе клиенты «Альфа-Банка» смогут получать в режиме онлайн консолидированные данные по инвестиционным сделкам в различных представлениях из основных учетных систем.

Транзакционное ядро используется в качестве единого хранилища данных по всем операциям с возможностью адаптивной загрузки разнородных данных из широкого спектра систем инвестиционного бизнеса в единую конфигурируемую модель данных.

Ключевой компонент нового транзакционного ядра инвестиционного бизнеса «Альфа-Банка» — отечественная система управления базами данных Tarantool, разработанная компанией Mail.ru. СУБД Tarantool была выбрана по результатам сравнительных испытаний высокопроизводительных решений хранения и обработки данных в оперативной памяти (in-memory). Критерии производительности учитывали не только текущую нагрузку на системы инвестиционного банка Альфа-Банка, но и планы по развитию бизнеса.

«"Альфа-Банк" постоянно развивает свои компетенции по построению высоконагруженных систем, — сказал Александр Сахаров, руководитель блока «Информационные технологии» «Альфа-Банка». — Сегодня мы являемся одним из немногих в мире банков, у которого ядро АСБ полностью работает in-memory. Это позволяет нам добиваться существенных конкурентных преимуществ по доступности основных банковских сервисов, таких, например, как моментальная синхронизация остатков по банковским картам и текущим счетам, мгновенное изменение счета, привязанного к карте и множество других. Внедрение транзакционного ядра на базе Tarantool является одним из ключевых шагов в программе технологической трансформации инвестиционного бизнеса банка. Мы построили фундамент, на котором будут развиваться все последующие приложения укрепляющие технологическое лидерство банка в инвестиционно-банковском направлении. Созданная архитектура обеспечивает необходимые для этого гибкость, скорость и низкую стоимость ИТ-изменений».

«Это не первое наше внедрение в финансовом секторе, что подтверждает не только наш успешный опыт решения подобных задач, но и высокий уровень надежности, эффективности и масштабируемости технологий, на которых построен Tarantool. Кроме того, наши технологии обеспечивают моментальный доступ к аналитике в реальном времени. Пользователи платформы имеют доступ ко всем историческим данным, что делает возможным трендовый анализ. Таким образом, в условиях жесткой конкуренции Tarantool дает банку весомое преимущество», — отметил Игорь Ермаков, руководитель Tarantool.

Новое транзакционное ядро способно обрабатывать до 5 тысяч сделок в секунду с формированием по ним оперативной отчетности в различных аналитических разрезах. При испытаниях на восстановление данных после аварийной ситуации с оборудованием решение полностью сохранило работоспособность под нагрузкой в течение всех тестов.