ИЦ «АйТеко» внедрил в ВТБ систему сбора биометрических данных

Командой Инновационного центра «АйТеко» в интересах Банка ВТБ была разработана и внедрена система сбора биометрических данных – изображения лица и голосового слепка – для их последующей передачи в Единую биометрическую систему, которая была запущена по инициативе Центробанка и Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций РФ. Платформа позволяет зарегистрированным пользователям дистанционно совершать банковские операции без обязательного обращения в офис кредитной организации или к её представителю.

С 1 июля 2018 года ВТБ, в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 NQ482-ФЗ, начал сбор биометрических данных клиентов банка, которые получили возможность открывать счета и вклады с помощью удаленной идентификации по биометрическому шаблону. В настоящее время технология доступна в офисах Москвы и Санкт-Петербурга, до конца года необходимым оборудованием будет обеспечено 200 розничных отделений банка по всей стране, а полностью сеть будет готова в 2019-м.

«Выражаем признательность проектной команде ИЦ «АйТеко» за профессиональную реализацию инновационного проекта по выполнению требований о передаче биометрических данных в Единую биометрическую систему в рамках задачи «Создание механизма удаленной идентификации физических лиц для дистанционного открытия банковских счетов и вкладов». В том числе благодаря высокому уровню профессионализма и ответственности команды «АйТеко», ВТБ стал одним из первых банков в РФ, внедрившим у себя технологию сбора биометрических данных при помощи фотографии и записи голоса», – сказал Игорь Бочарников, начальник управления автоматизации базовых банковских систем ДИТ – вице-президент Банка ВТБ.

Разработанное решение позволяет провести сбор данных для действующих банковских клиентов в течение нескольких минут. Оно соответствует всем требованиям по сбору и передаче биометрической информации, а задействованные современные алгоритмы и технологии обеспечивают необходимый уровень точности, безопасности и конфиденциальности. Услуга бесплатна и доступна – при условии добровольного согласия – всем клиентам, зарегистрированным на портале государственных услуг.

«Наша цель – помогать клиентам с помощью создаваемых командой ИЦ «АйТеко» инновационных решений проводить цифровую трансформацию бизнеса, а самая высокая награда – успешно работающие приложения и благодарность заказчиков. Мы ценим доверие ВТБ и очень рады, что банк одним из первых внедрил предложенную нами технологию по сбору биометрических данных, благодаря чему выполнил требования федерального закона», — отметил Вячеслав Гариев, генеральный директор ИЦ «АйТеко».