«Тинькофф Банк» и ОКБ запустили услугу «Отчет о кредитной истории»

«Тинькофф Банк» совместно с Объединенным Кредитным Бюро (ОКБ) запустил услугу «Отчет о кредитной истории», в рамках которой клиенты банка смогут проверить свою финансовую репутацию.

В отчете о кредитной истории можно узнать всю информацию о своих действующих и закрытых кредитах, кредитных картах, оставшейся сумме выплат, просроченных выплатах и дате ближайшего платежа.

Также клиенты «Тинькофф Банка» могут узнать из отчета, какой банк и когда интересовался их кредитной историей, а также персональный кредитный скоринг, который автоматически рассчитывается в виде балла на основании информации из кредитной истории. Отчет отражает оценку надежности заемщика – именно этим критерием руководствуются российские банки при принятии решения о выдаче займа.

Заказать Отчет о кредитной истории можно на соответствующей странице в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru (раздел «Платежи», категория «Госуслуги»).

«Кредитная история – ключевой фактор для принятия решения о выдаче кредита. Клиенты с хорошей кредитной историей могут рассчитывать на более высокую вероятность получения кредита и более привлекательные условия кредитования. С помощью новой услуги клиенты "Тинькофф Банка" смогут детально узнать свою финансовую репутацию и при необходимости принять меры по ее улучшению», - сказал Данил Анисимов, вице-президент, директор департамента продуктов и портфельного менеджмента «Тинькофф Банка».

«Простой и быстрый доступ к информации обеспечивает повышение интереса людей к ней, – отметил Николай Мясников, и.о. гендиректора Объединенного Кредитного Бюро. – Из-за особенностей законодательства доступ граждан к их кредитной истории сейчас связан со сложностями удаленной идентификации. Запуск сервиса позволит клиентам Тинькофф Банка получить свою кредитную историю в режиме онлайн, что в свою очередь приведет к повышению уровня их финансовой грамотности и формированию ответственного отношения к кредитным обязательствам».