Inpas представила новый дизайн экранов POS-терминалов

Inpas представила новый дизайн интерфейса своего универсального решения Unipos Terminal, которое обеспечивает выполнение финансовых и административных операций торгово-сервисного предприятия. Решение Unipos Terminal совместимо с большинством моделей ведущих производителей оборудования Verifone и PAX.

Благодаря реновации, изображение на экране POS-терминалов стало более современным, понятным и дружелюбным. Изменилась заставка, появились новые графические обозначения выполняемых операций. По запросу клиента возможна настройка брендированного фона. В новом дизайне используется шрифт без засечек, благодаря чему информацию о совершаемой операции теперь максимально легко прочесть, независимо от качества экрана оборудования, на котором она отображается.

На сегодняшний день более 17 ведущих российских банков начали использовать обновленный релиз на своем оборудовании. Среди них банк «Открытие» и Бинбанк.

До конца 2018 г. планируется провести изменения по всем версиям программного обеспечения.

Решение Unipos Terminal имеет целый ряд преимуществ: сертифицированное EMV-ядро, поддержка всех типов карт, систем лояльности, интеграция с кассовыми системами, возможность работы с несколькими юрлицами и кастомизация оборудования. Разработка и внедрение нового дизайна – часть работы Inpas по поддержке своих действующих клиентов.