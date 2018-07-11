«Тинькофф банк» и «Тинькофф мобайл» запустили реферальную программу для абонентов

«Тинькофф банк» и «Тинькофф мобайл» запускают акцию «приведи друзей» в «Тинькофф мобайл», в рамках которой клиенты банка и виртуального оператора получат бонусы за каждого нового абонента, получившего SIM-карту по их рекомендации.

Чтобы принять участие в акции, держателям любой карты «Тинькофф банка» или абонентам «Тинькофф мобайл» нужно: авторизоваться в мобильном приложении банка или в личном кабинете; выбрать для рекомендации SIM-карту «Тинькофф мобайл» в разделе «бонусы» в мобильном приложении или в разделе «друзьям» на сайте; отправить полученную ссылку другу или знакомому, перейдя по которой, он сможет оформить заявку на подключение.

Получив SIM-карту, новый клиент оператора должен воспользоваться любой услугой связи – совершить исходящий вызов, отправить SMS или выйти с мобильного устройства в интернет. После этого оба участника акции получат бонусы. Действующему клиенту «Тинькофф банк» добавит 300 бонусных баллов на карту или предоставит до шести месяцев ее бесплатного обслуживания. Новый абонент «Тинькофф мобайл», в свою очередь, получит в первом месяце выбранные им пакеты минут и гигабайтов в двойном объеме.