Росреестр принял к регистрации первую электронную закладную через платформу SmartDeal

«Практика Успеха» объявила о том, что SmartDeal – digital-платформа для регистрации недвижимости, провела первую операцию по подаче электронной закладной для Райффайзенбанка.

Заполненная форма электронной закладной, подписанная залогодателем и залогодержателем, направлена в сервис проверки электронных закладных Росреестра. После успешной проверки, файл электронной закладной вместе с протоколом проверки и сопутствующими файлами был прикреплен к обращению на регистрацию ограничения (обременения) права собственности и выдачи закладной. Обращение направлено в Росреестр, получен номер, сформирован КУВД и присвоен статус «Принято в работу».

Платформа SmartDeal создана для электронного взаимодействия с Росреестром, это инструмент, которым пользуются банки, застройщики, агентства недвижимости и крупные правообладатели. Возможность оформлять электронные закладные появилась с 1 июля после вступления в силу изменений в ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», сразу после этого стала доступна новая услуга SmartDeal — выпуск и регистрация электронной закладной.

Электронные закладные значительно ускоряют регистрацию залога при покупке жилья в ипотеку и других операциях, переход от бумажного к электронному документообороту сократит расходы банков на всех стадиях — от выдачи ипотеки до обслуживания ипотечного кредита, кроме того, значительно экономить время и деньги будут банковские клиенты.

Платформа SmartDeal, в свою очередь, максимально оптимизирует и автоматизирует процесс подачи электронных закладных для банков и других участников рынка недвижимости.

«Мы стремимся вывести электронные услуги в сфере недвижимости на новый уровень. Все наши клиенты получают полновесный сервис и дальнейшее сопровождение высочайшего качества. Наша цель – предоставить доступный продукт всем профессиональным участникам рынка недвижимости (банки, застройщики, агентства недвижимости, крупные правообладатели), чтобы они могли легко перевести бизнес-процессы в digital-канал и начать пользоваться передовыми нововведениями в отрасли. Наши аналитики постоянно отслеживают изменения в законодательстве еще на стадии законопроектов – это дает нам возможность запускать нововведения первыми. Отличным примером хорошо проделанной работы является то, что после вступления 1 июля ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» с помощью сервиса SmartDeal была подана одна из первых в России электронных закладных» – сказал Алексей Макаров, генеральный директор компании «Практика Успеха», разработчика платформы для взаимодействия с Росреестром – SmartDeal.

SmartDeal размещен в облаке, в защищенном хостинге, сервисом можно воспользоваться как через web-браузер, заполняя заявления в интерфейсе, так и с помощью интеграции по API. Профессиональные участники рынка недвижимости могут зарегистрироваться в системе и совместно использовать функционал SmartDeal для формирования обращений в Росреестр.

Так, сотрудник застройщика создает заявление на регистрацию договора долевого участия, прикладывает и подписывает необходимые документы, сотрудник банка добавляет к обращению заявление от имени физического лица, выпускает облачную электронную подпись для клиента, прикладывает документы и вместе с клиентом подписывает документы и заявления. Далее обращение отправляется в Росреестр.

При поступлении в Росреестр обращению присваивается номер и КУВД. Если заявления относятся к категории платных, то формируется код платежа и направляется на электронную почту заявителям, а в SmartDeal отображаются номер обращения, КУВД, статус ожидает оплаты и коды платежей (УИН). После оплаты статус меняет значение на «Принято в работу». По завершении регистрационных действий можно посмотреть выходные документы от Росреестра в SmartDeal.

Для ускорения заполнения формы в SmartDeal предусмотрен функционал использования (автозаполнения) данных из заявки на выпуск электронной подписи и заявлений на регистрацию составленных и поданных ранее, что значительно ускоряет процесс подачи.