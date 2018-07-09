Сбербанк запустил банковское сопровождение для застройщиков

Сбербанк запустил новую услугу – банковское сопровождение специального счета застройщика в рамках 214-ФЗ.

Банковское сопровождение счета застройщика в рамках 214-ФЗ — это контроль кредитной организацией целевого расходования средств на предмет соответствия статьям затрат, предусмотренных 214-ФЗ, с учетом ограничений по размеру авансов (не более 30 % проектной стоимости) и административных расходов (не более 10-20 % проектной стоимости в зависимости от вида раскрытия консолидированной отчетности застройщиком).

Директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка Сергей Бессонов отметил: «При тесном взаимодействии с Министерством строительства Российской Федерации и регулятором мы создали новый максимально доступный продукт для клиентов застройщиков. При его разработке мы стремились к тому, чтобы стоимость строительства не увеличивалась, а оставалась сопоставимой той, что была до изменения законодательства. В результате в проекте, например, стоимостью 300 млн.руб. она составит менее 0,05% от бюджета строительства».

С 1 июля 2018 года банковское сопровождение становится обязательным и по проектам, по которым получено разрешение на строительство до 01.07.2018. На открытие специальных счетов Застройщикам в соответствии с 175-ФЗ от 01.07.2018 дается 2 месяца.

Счета должны быть открыты в уполномоченных банках, список которых размещен сайте Банка России.