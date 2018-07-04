BSS выпустила обновление системы e-Government Gate

BSS объявила о выпуске новой версии системы BSS e-Government Gate v. 6.10R1, предназначенной для организации взаимодействия систем банка (ДБО, АБС) с сервисами различных ГИС через СМЭВ.

В версии v. 6.10R1 добавлена поддержка новых форматов ГИС ГМП 1.16.6.

Переход на новую версию системы BSS e-Government Gate v. 6.10R1 осуществляется с предыдущей версии в рамках договора сопровождения.

Для получения подробной информации о системе BSS e-Government Gate и условиях ее приобретения следует обращаться в управление продаж компании BSS.

