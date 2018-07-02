«Альфа-Банк» начал сбор биометрических данных граждан РФ

«Альфа-Банк» объявил о начале сбора биометрических данных граждан РФ для их регистрации в Единой биометрической системе. Сервис предоставляется бесплатно в двух отделениях «Альфа-Банка» в Москве. До конца года он будет доступен в 87 отделениях, в том числе в регионах.

Единая биометрическая система – ключевой элемент механизма удаленной идентификации, который позволит российским гражданам получать финансовые услуги без личного обращения в банк. Клиент, единожды сдавший свои биометрические данные, сможет пользоваться сервисами удобного ему банка в любое время и из любой точки мира, вне зависимости от времени работы отделений. Процедуру достаточно пройти всего один раз.

Регистрация в Единой биометрической системе является добровольной. Для ее прохождения гражданину РФ необходимо открыть счет и зарегистрироваться на портале Госуслуг (сотрудник «Альфа-Банка» поможет, если это не было сделано ранее). Также понадобятся паспорт и СНИЛС.

Процедура фиксации биометрических данных в отделении «Альфа-Банка» занимает порядка 5 минут. Клиенту будет предложено произнести короткий текст перед камерой. Далее в систему будут загружены его фото и образец голоса, которые используются при биометрической идентификации. Впоследствии для получения удаленных сервисов пользователю понадобятся только доступ в интернет, а также смартфон, планшет или компьютер с веб-камерой.

«Альфа-Банк» активно внедряет инновации в цифровые каналы. Развитие единой биометрической системы станет еще одним драйвером роста спроса наших клиентов на удаленные форматы обслуживания. При этом важным аспектом стратегии «Альфа-Банк»а является омниканальность. Мы даем клиенту выбор наиболее актуального и удобного для него формата общения с банком, обеспечивая единые подходы и качество обслуживания как в оффлайне, так и в удаленных digital-каналах», – отметила главный операционный директор «Альфа-Банка» Мария Шевченко.

Оператором Единой биометрической системы по распоряжению Правительства РФ назначен «Ростелеком». Он обеспечит сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут передаваться банкам для удаленной идентификации клиентов.