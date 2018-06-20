Регистратор ВРК сдал отчетность в формате XBRL на базе программы «Фабрика XBRL»

«Синтегро консалтинг» внедрил решение «Фабрика XBRL» для ВРК, на базе которого регулярно осуществляется сдача обязательной отчетности ЦБ в формате XBRL.

В марте этого года в результате тендера по выбору ИТ-поставщика программного обеспечения для перевода финансовой информации на формат XBRL регистратор «ВРК» остановил свой выбор на разработке вендора «Синтегро консалтинг» – программе «Фабрика XBRL». Решение практически не требует затрат при внедрении, работает с большим массивом данных, отличается высокой производительностью.

Фактически проект был реализован в рекордные сроки – один месяц. При подготовке и сдаче отчетности в формате XBRL специалисты «Синтегро консалтинг» оказали полную методологическую и техническую поддержку сотрудникам ВРК. В апреле была сдана первая Надзорно-Статистическая Отчетность по формам 0420410 и 0420411. Бухгалтерская Финансовая Отчетность была настроена в апреле, осуществлена отладка автоматического заполнения четырех основных форм БФО (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовом результате, Отчет об изменениях собственного капитала и Отчет о потоках денежных средств).