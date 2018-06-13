Росевробанк внедрил «кредитный конвейер» на базе SAP CRM и SAS RTDM

Росевробанк совместно с ASAP Consulting и GlowByte Consulting завершил внедрение «кредитного конвейера» по беззалоговым кредитам для физических лиц. Это ускорит рассмотрение заявок и информационную поддержку клиентов. Теперь они будут получать письма и SMS, подтверждение решения и другую информацию на всех этапах рассмотрения заявки и подготовки сделки.

Новый процесс кредитования максимально автоматизирован. В работу «конвейера» включены консультирование клиента, подбор кредитного продукта, расчет его параметров, оформление заявки и принятие решения по ней, формирование электронного кредитного досье, а также выдача кредита. На каждом этапе контролируются необходимые документы и сроки, а затем формируются соответствующие задания сотрудникам. Также появились автоматические предварительные проверки по заявке, позволяющие снизить операционные расходы.

Заявку на кредит можно оформить на сайте Росевробанка, в отделении, либо по телефону.

«Кредитный конвейер» позволит банку рассматривать до 100 тыс. заявок на беззалоговые кредиты в год.

«Новая технология базируется на решениях SAP CRM и SAS RTDM и встроена в действующую ИТ-архитектуру Росевробанка. Теперь процесс кредитования, начиная от консультирования клиента и заканчивая выдачей кредита, стал максимально автоматизирован. Это позволит нам сократить время рассмотрения кредитной заявки, а также повысить качество оценки заемщиков и снизить операционные затраты», – сказала начальник управления развития технологий розничного бизнеса Росевробанка Наталья Лучинец.

«АСАП Консалтинг со своей стороны отмечает, что подобного рода проект, как "кредитный конвейер" полного цикла, уникален тем, что впервые выполнен с использованием только технологий SAP. Компания АСАП Консалтинг с особой тщательностью подошла к тестированию межсистемных взаимодействий и обеспечения скорости всех систем Росевробанка в связи с тем, что большое количество интеграционных сервисов используются на всех этапах кредитной заявки. Также хочется отметить, что реализованное решение подходит любому, как отечественному, так и зарубежному банку за счет его уникальности, гибкости и настраиваемости», – сказал генеральный директор АСАП Консалтинг Валерий Воробьев.

«На банковском рынке сегодня можно наблюдать сильную конкуренцию за клиентов как с точки зрения дополнительных сервисов, так и в части оперативности оказания услуг. Для потребителя все более важным становится фактор времени, которое он тратит на получение той или иной услуг. Такие системы как SAP CRM как раз позволяют специалистам банка сократить время на рутинные процессы, лучше узнать своего клиента и эффективно распоряжаться ресурсами», – сказал Алексей Петунин, заместитель генерального директора, директор по работе с партнерами, малым и средним бизнесом SAP CIS.

«Это был один из самых ярких проектов по автоматизации кредитного процесса в череде многочисленных внедрений системы SAS RTDM в финансовом секторе. Грамотная постановка задачи, блестящая работа специалистов банка, помноженные на высокий уровень профессионализма команды GlowByte, позволили достичь цели в кратчайшие сроки. Уверен, имея в активе возможности столь мощной аналитической платформы как SAS, Росевробанк имеет все шансы в ближайшее время стать топовым игроком рынка розничного кредитования», – отметил директор по развитию ключевых направлений бизнеса GlowByte Павел Гаманюк.