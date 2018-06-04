«Альфа-Банк» использует искусственный интеллект в работе с клиентами

«Альфа-Банк» подвел итоги проведенного в начале 2018 года пилотного проекта по использованию технологии распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader выездными менеджерами в мобильных приложениях при работе с премиальными клиентами. Банк решил использовать сервис, разработанный компанией Smart Engines, для работы со всеми клиентами.

Мобильное приложение «Альфа-Банка» с функцией распознавания разворота паспорта гражданина РФ, предназначено для мобильных устройств с ОС iOS. С ним работают выездные сотрудники, которые могут оформлять заявления на получение различных банковских продуктов без посещения отделения.

«Чтобы повысить скорость, удобство, и качество работы с данными, Банк всегда использует такие инновационные решения. Использование технологии распознавания ускорило обслуживание клиентов в разы и позволило отказаться от ручного ввода данных на мобильных устройствах. Выездному менеджеру достаточно показать документ камере смартфона или планшета и через несколько секунд все необходимые данные будут автоматически внесены в заполняемое в приложении заявление. Smart IDReader позволяет распознавать документы в видеопотоке в режиме реального времени», - отметил Юрий Якимов, руководитель по развитию дистанционных каналов продаж розничного бизнеса «Альфа-Банка».