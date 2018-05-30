«Модульбанк» в партнерстве с ОФД предложил малому бизнесу кредит под оборот

«Модульбанк» в партнерстве с тремя из крупнейших ОФД в России запустил новый продукт — кредит для малого бизнеса под оборот. Для его получения не нужно предоставлять финансовые документы. Достаточно быть владельцем онлайн-кассы, подключенной к ОФД «Такском», OFD.RU или «ОФД-Я», и открыть счет в «Модульбанке».

Владельцы касс, обслуживаемые другими ОФД, также могут получить кредит, благодаря бесплатному сервису от OFD.RU «Тест-драйв», позволяющему подключиться к OFD.RU параллельно с действующим оператором фискальных данных.

Обычно выдача кредита малому бизнесу - долгий и сложный процесс, который включает в себя проверку финансовых документов, предоставление залога или поручительства. Всё это может длиться неделями и не гарантирует, что кредит одобрят. Теперь его можно получить всего за два дня: без залога, поручителей и дополнительных документов.

Предварительное решение о выдаче кредита принимается всего за 10 секунд. Это стало возможным благодаря технологии, которая дает мгновенный доступ к информации по обороту онлайн-касс через ОФД. Данные ОФД позволяют «Модульбанку» оценить обороты компании и принять решение по кредиту.

Предварительно узнать свой кредитный лимит можно онлайн еще до открытия счета. Для этого нужно выбрать в личном кабинете «Модульбанка» одного из операторов фискальных данных и подключить банк через API ОФД. Если кассы подключены к другому ОФД, то для получения кредита, предпринимателю нужно подключить сервис «Тест-драйв» в личном кабинете OFD.RU. Клиенты «МодульКассы» могут получить кредит под оборот, просто оформив заявку в личном кабинете кассы.

«Сегодня получить кредит малому бизнесу - еще та головная боль. Банки запрашивают тонну документов и не всегда принимают решение объективно, поскольку в основном ориентируются на бухгалтерскую отчетность. Мы решили использовать данные, которые есть в доступе ОФД, чтобы упростить эту процедуру и получить более качественную информацию о компании. В итоге нам удалось сократить процесс до 10 секунд», — сказал сооснователь «Модульбанка» Олег Лагута.

Кредит можно получить от 90 до 500 тыс. руб. по ставке 12% годовых. Максимальная сумма кредита может составить до 50% от среднемесячного оборота компании по кассе. Лимит пересчитывается каждый месяц — чем больше обороты по кассе и счету, тем он выше. При этом, если клиент не пользуется кредитом и держит его как подстраховку - он не платит проценты. Кредит можно погасить досрочно или частями, он может использоваться для любых потребностей бизнеса - оплаты аренды, выплаты зарплаты или закупки товара.

«Наш совместный проект позволяет снизить издержки и минимизировать операционный риск банка за счет автоматизации принятия решения, сокращает время обработки заявок на предоставление кредита. При этом решение упрощает ведение бизнеса и экономит время предпринимателя. Оно бесплатно для заемщика, сокращает время на получение кредита и не зависит от ОФД, к которому подключены кассы. Сервис особенно актуален для малого и микробизнеса, который в этом году переходит на использование онлайн-касс», - отметил директор OFD.RU Антон Румянцев.

«При разработке наших продуктов, будь то сервисы ОФД или отчетности, предложения удостоверяющего центра или партнерские программы, мы всегда учитываем потребности малого и среднего бизнеса. Наша цель – дать предпринимателям максимум дополнительных возможностей для развития собственного дела. И теперь, благодаря партнёрству с Модульбанком, любой абонент ОФД «Такском» может оперативно оформить кредит под оборот, не тратя на это лишнее время и силы, просто используя кассу», - сказал руководитель коммерческого департамента компании «Такском» Константин Головкин.

«Предварительное решение о выдаче кредита принимается всего за 10 секунд. Это возможно благодаря технологии, которая дает мгновенный доступ к информации по обороту онлайн-касс через ОФД. Клиентам не надо собирать кипу документов, чтобы подтвердить свое финансовой положение — вся информация видна как на ладони, причем в режиме реального времени. Данные из ОФД позволяют «Модульбанку» быстро оценить обороты компании и принять решение по кредиту», — отметил генеральный директор «ОФД-Я» Илья Аксельрод.

В «Модульбанке» продолжат совершенствовать кредитный продукт и расширять список доступных для интеграции ОФД. Планируется, что до конца года кредитом воспользуются около 10% клиентов ОФД из сегмента малого и микробизнеса.