«Райффайзенбанк» и «Яндекс.Деньги» предлагают снимать наличные без карт

«Райффайзенбанк» объявил о том, что пользователи «Яндекс.Денег» теперь могут снимать наличные с электронных кошельков в банкоматах «Райффайзенбанка». Для этого не обязательно иметь пластиковую карту сервиса — деньги можно получить с помощью виртуальной карточки по специальному коду.

Снятие наличных с кошелька доступно в любом из 2000 банкоматов «Райффайзенбанка» в более чем 44 городах шести федеральных округов России. Банк стал первым в России партнёром «Яндекс.Денег», в банкоматах которого люди могут снимать наличные с электронных кошельков сервиса.

Воспользоваться услугой могут владельцы кошельков, которые прошли полную идентификацию в «Яндекс.Деньгах». За раз можно снять от 500 до 5000 руб., за сутки — до 30 000 руб., за месяц в сутки — до 150 000 руб. Сумма должна быть кратна 500 руб.

Чтобы воспользоваться услугой, на сайте «Яндекс.Денег» нужно выбрать «Получение наличных в банкомате без карты», указать сумму снятия и ввести платёжный пароль. Сервис покажет восьмизначный номер и одновременно отправит его на электронную почту пользователя. «Яндекс.Деньги» также создадут одноразовую виртуальную карту и пришлют смс с её пин-кодом. Дальше человеку нужно выбрать в банкомате Райффайзенбанка пункт «Получить наличные без карты», ввести номер, пин-код — и можно забирать деньги.

«Мы проделали большую работу по интеграции с «Яндекс.Деньгами», которая позволила расширить функционал наших банкоматов. Для нас проект стал отличной возможностью оценить удобство «бескарточного» снятия наличных в банкоматах — по коду. Мы изучим результаты запуска услуги, затем примем решение о её дальнейшем развитии и предложении подобных возможностей клиентам Райффайзенбанка», — отметил Дамьен Леклер, руководитель управления развития отношений с обеспеченными клиентами и некредитных продуктов «Райффайзенбанка».

«С помощью новой услуги мы вместе с «Райффайзенбанком» стремимся дать владельцам электронных кошельков ещё большую свободу действий: для снятия наличных теперь достаточно только смартфона. Сейчас услуга доступна в десктопной и мобильной версиях сайта «Яндекс.Денег», в дальнейшем мы добавим её и в мобильное приложение. Мы планируем развивать эту услугу, чтобы в будущем она была доступна в банкоматах и других популярных в стране банков», — сказала Мария Пелешенко, менеджер по продуктам «Яндекс.Денег».