Банк «Восточный» открыл в Ижевске центр оказания услуг для бизнеса

Банк «Восточный» при поддержке Правительства Удмуртской Республики в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве открыл центр оказания услуг для бизнеса на площадке своего отделения

Центр для получения госуслуг от банка «Восточный» в режиме «одного окна» гражданами и юридическими лицами Удмуртской Республики работает по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 255.

Соглашение о сотрудничестве, подписанное в феврале текущего года Председателем Правления банка «Восточный» Дмитрием Левиным и Главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым, предусматривает, помимо создания на базе банка Центра оказания госуслуг, активное участие «Восточного» в развитии программ для малого бизнеса региона. В частности, соглашение предполагает поддержку банком «Восточный» инновационных проектов в рамках существующего на территории Удмуртской Республики бизнес-инкубатора.

В настоящий момент в Центре оказания услуг на базе банка «Восточный» в г. Ижевске юридическим лицам доступны базовые услуги федеральных органов исполнительной власти, таких как Федеральная налоговая служба, Росреестр, Федеральная служба судебных приставов, Роспотребнадзор, МЧС, Росимущества, Фонд социального страхования; органов исполнительной власти Удмуртской республики, а также информационные услуги Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства – всего более 25 видов услуг. В дальнейшем, перечень оказываемых услуг для юридических лиц будет увеличен. В перспективе здесь можно будет получить всю информацию, которая может понадобиться предпринимателю в процессе ведения деятельности, в частности о государственных и муниципальных мерах поддержки, услугах Корпорации МСП, а также организаций, выражающих интересы предпринимателей.

Государственные и муниципальные услуги будут оказываться без дополнительной комиссии – оплачиваются только государственные пошлины.

«Создание подобных Центров оказания госуслуг для бизнеса на площадках банков – еще один шаг в сторону упрощения административных процедур для бизнеса, это является необходимым элементом инфраструктуры поддержки предпринимательства. Малый бизнес для Удмуртии это одно из приоритетных направлений развития региона. И в поддержке малого бизнеса Республики мы в банке "Восточный" видим важного стратегического партнера», – отметил Михаил Тумин, министр экономики Удмуртской Республики.

«Наша главная цель при создании Центра оказания госуслуг – простой и понятный сервис для жителей региона. Сегодня «Восточный» из розничного монолайнера трансформируется в универсальный банк – легкий и технологичный, – отметил Роман Горкунов, директор территориального управления «Запад» банка «Восточный». – Центр оказания услуг для бизнеса на площадке отделения нашего банка поможет снизить загрузку существующей сети МФЦ в Удмуртской Республике. Я уверен, что наш Центр будет полезен бизнесу региона».